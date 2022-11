ஜில் ஜில்! கூல் கூல்! சென்னைக்கு “ஹாய்” சொல்லும் பனி! அப்போ மழை “இனி?” - வானிலை மையம் சொல்வது இதான்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கடந்த சில நாட்களாக சென்னையில் கொட்டி வந்த கனமழை சற்று குறைந்து இருக்கும் நிலையில் காலை நேரத்தில் சென்னையில் லேசான பனிமூட்டம் நிலவும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை நவம்பர் மாதம் தொடங்கியதில் இருந்தே தீவிரமாக கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த வாரம் வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது.

இது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று கடந்த சனிக்கிழமை காலை நாகப்பட்டினம் அருகே கரையை கடந்தது. இதனால் கடந்த வியாழன், வெள்ளி, சனிக்கிழமை அன்று சென்னையிலும் மிக கனமழை பெய்தது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has informed that there will be light fog in Chennai in the morning while the heavy rains that have been falling in Chennai for the past few days have reduced a little.