அறத்தின் சீற்றம்.. சிங்கத்தின் நடை.. ஓங்கிய கரம்.. தேசிய அளவில் டிரெண்டான மாணவி முஸ்கான்!

நம்பிக்கை இல்லை

மொத்தமா மாநிலம் முழுக்க இப்படி ஸோம்பி பெரும்பான்மையா மாறியிருந்தாதான், இவ்வளவு கேஷுவலா இது நடந்திருக்க முடியும். எல்லோரும் சேர்ந்து ஊளையிடும்போது, அந்த சின்ன மனசுக்கு என்ன தோணும்? வாழ்க்கையை வாழ நம்பிக்கை கொடுக்காத ஒரு பள்ளிக்கூடம். அதைத்தாங்கி நிக்குறதுக்கு ஒரு அரசு. We are failing until we allow these morons in society and government. எந்த Support-உம் பண்ணாம சங்கித்தனமா இருக்குற ஆட்களைக் கூட மறந்துடுங்க. அதுங்களை மொத்தமா புறக்கணிக்கணும். அந்த வெறிக்கூட்டத்துக்கு அல்லா ஹு அக்பரையே பதிலா சொல்ற குழந்தையை விமர்சிக்கிற லிபரல்களை மட்டும் செருப்பாலயே அடிங்க.. குழந்தைகளை இந்த சங்கி நாய்கள் கிட்ட விட்டுட்டு சாகணுமா? Have Fear. Act Against this Morons In Everyway. Please'' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.