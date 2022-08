‘மஞ்சள்’ கொடி காட்டிய மாஜிக்கள்.. அந்த ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காகத்தான் வெய்ட்டிங்.. கலக்கத்தில் ஈபிஎஸ்!

Chennai

சென்னை : அதிமுகவை கைப்பற்றும் வகையில், எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளர்களை இழுக்க ஓபிஎஸ், சசிகலா இணைந்து ரகசிய பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருவதால், முன்னாள் அமைச்சர்கள் பலர் சைலண்ட் மோடுக்கு போய்விட்டனர். பலர், ஓபிஎஸ் அணிக்குத் தாவ மஞ்சள் கொடியோடு தயாராக நிற்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன், சசிகலா ஆகியோர் ஓரணியில் திரள்வதால், பல எம்எல்ஏக்கள், மாவட்ட செயலாளர்கள் ஓபிஎஸ் பக்கம் தாவ தயாராகி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதனால், எடப்பாடி பழனிசாமியின் பேஸ்மெண்ட் ஆட்டம்கட்டிருப்பதால், முன்னாள் அமைச்சர்கள் பலர் இப்போது அடக்கி வாசிக்கும் முடிவுக்கு வந்துள்ளனராம்.

பொதுக்குழு வழக்கு தீர்ப்பு ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு சாதகமாக வந்த நிலையில், மேல்முறையீட்டு வழக்கின் தீர்ப்பு வருவதைப் பொறுத்தே அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை பல 'மாஜிக்கள்' மேற்கொள்வார்கள் என கூறப்படுகிறது.

