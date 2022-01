Chennai

சென்னைவாசிகள் கவனத்திற்கு.. புறநகர் ரயிலில் பயணிக்க இனி இதை செய்தாகணும்.. ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. . நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கொரோனா பாதிப்பு 10,00-ஐ நெருங்கி வருகிறது. ஆக்டிவ் கேஸ்களின் எண்ணிக்கையும் 30 ஆயிரத்தைக் கடந்துள்ளது.

தொடர்ந்து அடங்காமல் திரியும் கொரோனாவை கட்டுக்குள் கொண்டு வர தினமும் இரவு ஊரடங்கும், ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கும் தமிழக அரசு கொண்டு வந்துள்ளது. ரவு 10 மணி முதல் காலை 5 மணி வரை இரவு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

Southern Railway has announced new restrictions on travel on the Chennai suburban train. That is, the Southern Railway has said that you can travel on the Chennai suburban train only if you have been vaccinated with 2 doses