தென்மேற்குப் பருவமழை 21ல் ஆரம்பம் - 2 நாட்களுக்கு 8 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் மழை கொட்டும்

சென்னை: நடப்பாண்டு தென்மேற்குப் பருவமழை அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் 21ஆம் தேதி தொடங்க வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. 22ஆம் தேதியன்று மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாக வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அக்னி நட்சத்திர காலமாக இருந்தாலும் தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் கனமழையால் நீர் நிலைகள் நிரம்பி வழிகின்றன. கடந்த 24 மணிநேரத்தில் நீலகிரி, கரூர், மதுரை, திண்டுக்கல்,திருச்சி, கன்னியாகுமரி, திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் மழை பெய்துள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

இன்று முதல் 23ஆம் தேதி வரை எங்கெங்கு மழை பெய்யும், வெப்பநிலை எந்த அளவிற்கு இருக்கும் என்று சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

The Chennai Meteorological Department has forecast the onset of the current southwest monsoon in the Andamans and adjoining southeastern Bay of Bengal on the 21st 2021. On the 22nd, a new depression is expected to form in the central and eastern Bay of Bengal and adjoining areas.