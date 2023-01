எங்களை சொன்னாங்க.. இப்ப வரைமுறையே இல்லாம.. ஈபிஎஸ் ஆப்சென்டான நிலையில் திமுக அரசை விமர்சித்த வேலுமணி!

Chennai

சென்னை : கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் அதிகளவு கடன் வாங்கியதாக குற்றம்சாட்டிய திமுக, தற்போது ஆட்சியில் இருக்கும் நிலையில் 20 மாதங்களில் வரைமுறை இல்லாமல் பல்லாயிரம் கோடி கடன் வாங்கியுள்ளனர் என எதிர்க்கட்சி கொறடா எஸ்.பி.வேலுமணி குற்றம்சாட்டினார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் இன்றோடு முடிவடையும் நிலையில், கடைசி நாளில், எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் இருவரும் பங்கேற்கவில்லை.

இன்று சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகளில் பங்கேற்ற அதிமுக கொறடா எஸ்.பி.வேலுமணி, தமிழ்நாட்டில் நிலவி வரும் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு, போதைப் பொருட்கள் நடமாட்டம் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் குறித்தும் விமர்சித்தார்.

