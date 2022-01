ஆயத்த நிலையில் தமிழகம்.. கொரோனா நோயாளிகளுக்காக பிரத்யேக ஆம்புலன்ஸ்கள்.. முதல்வர் தொடங்கி வைத்தார்

Chennai

சென்னை: கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்வதற்காக பிரத்யேக சிறப்பு ஆம்புலன்ஸை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கொடி அசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.

கொரோனா மற்றும் ஒமிக்ரான் தொற்று தமிழகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. நேற்று ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு 2,731- ல் இருந்து 4,862 ஆக உயர்ந்தது. தமிழ்நாட்டில் 4,824 பேர், வெளிநாடு, வெளிமாநிலங்களிலிருந்து வந்த 38 பேர் என 4,862 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது. சென்னையில் மட்டுமே இரண்டாயிரம் பேருக்குமேல் நேற்று மட்டும் உறுதிசெய்யப்பட்டது.

சென்னையில் உள்ள 15 மண்டலங்களில் தேனாம்பேட்டையில் அதிகபட்சமாக நேற்று ஒரே நாளில் 299 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அண்ணாநகரில் 293 பேருக்கு தொற்று பரவி இருக்கிறது. இதேபோல கோடம்பாக்கம் மண்டலத்தில் 287 பேர், அடையாரில் 258 பேர், ராயபுரத்தில் 225 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர்.

