பொங்கல் சிறப்புப் பேருந்துகள்... ஆன்லைனில் முன்பதிவு தொடங்கியது

Chennai

oi-Udhayabaskar

சென்னை: தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு பொதுமக்கள் சொந்த ஊர் செல்வதற்காக அரசுப் பேருந்துகளில் செல்வதற்கான முன்பதிவு தொடங்கி உள்ளது.

ஜனவரி 14ம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை வர உள்ள நிலையில் பொதுமக்கள் சிரமமின்றி பயணிக்க இப்போதே பேருந்துகளில் அரசு போக்குவரத்தின் இணையதளத்தில் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கிவிட்டது.

கடந்த ஆண்டை போலவே இந்த ஆண்டும் தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 16 ஆயிரம் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தெரிகிறது.

