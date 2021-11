மழைக்கால நோய்களில் இருந்து மக்களை காக்க சிறப்பு மருத்துவ முகாம் - மருந்து, மாத்திரை இலவசம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 200 வார்டுகளில் மக்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவ முகாமை தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்துள்ளார். இந்த மருத்துவ முகாம்களில் காய்ச்சல், தலைவலி, சளி உள்ளிட்ட பரிசோதனைகளுடன் கொரோனா பரிசோதனையும் செய்யப்படுகிறது.

வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ள நிலையில் காய்ச்சல் உள்ளிட்ட நோய் பரவாமல் இருக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சிறப்பு மருத்துவ முகாம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 200 வார்டுகளிலும் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடத்தப்படுகிறது. மக்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவ முகாமை தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்துள்ளார். தேனாம்பேட்டையில் நடைபெற்று வரக்கூடிய மருத்துவ முகாமில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin today inaugurated a special medical camp for people in 200 wards under the Chennai Corporation. At these medical camps, corona examination is done along with tests including fever, headache and cold.