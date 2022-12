தை பொங்கலும் பொங்குது! பொங்கலுக்கு சொந்த ஊருக்கு போறீங்களா? உங்களுக்காகத் தான் இந்த அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பயணிகள் வசதிக்காக சென்னையில் இருந்து நாகர்கோவில், திருவனந்தபுரம் பகுதிகளுக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்க தெற்கு ரயில்வே ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதனை விடுமுறைக்காக சொந்த ஊர் செல்லும் பயணிகள் பயன்படுத்திக் கொள்ல வேண்டுமென கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை தை முதல் நாள் அதாவது வருகின்ற 14ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. இதனால் தலைநகரான சென்னையில் இருந்து தங்கள் ஊர்களுக்கு செல்ல தற்போது பலரும் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே பெரும்பாலான ரயில்களில் முன்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் தனியார் மற்றும் அரசு பேருந்து சேவையை நம்பி மக்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் ரயில் சேவையை பயன்படுத்தவே பெரும்பாலான மக்கள் விரும்புகின்றனர்.

English summary

Southern Railway has arranged special trains from Chennai to Nagercoil and Thiruvananthapuram for the convenience of passengers on the occasion of Pongal festival. It has been requested that travelers going to their hometown for vacation should take advantage of this.