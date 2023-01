வீட்டு மனைகள் வாங்குவோர் -விற்போர் கவனத்திற்கு! இனி அலைய வேண்டியதில்லை! வந்தாச்சு அரசின் புதிய செயலி

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அங்கீகரிக்கப்பட்ட வீட்டு மனைகளுக்கான உட்பிரிவுகளை ஒட்டுமொத்தமாக உருவாக்குதல், அதற்கு உண்டான பட்டா மாறுதல் செய்யும் பணிகளை மேற்கொள்ள புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள மென்பொருள் செயலியை முதல்வர் ஸ்டாலின் துவக்கி வைத்தார்.

வீட்டுமனைகள் வாங்குவோர், விற்போருக்கு இந்த புதிய மென்பொருள் செயலி பெரிதும் பயன்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

நடிகர் விஜய்யையா நானா?.. அவர் வீட்டு வாசல் வரை போனேன்.. அப்புறம் திரும்பிட்டேன்.. சீமான் விளக்கம்

English summary

Chief Minister Stalin launched a newly developed software application to carry out the overall creation of sub-divisions for approved housing plots and transfer of leases for the same.