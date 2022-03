மாணவரணி முதல் மாநகராட்சி தேர்தல் வெற்றி வரை...ஸ்டாலினின் 54 ஆண்டுகால அரசியல்...சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகள்

Chennai

oi-Abdul Muthaleef

ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் இன்று, திமுக தலைவராக, கூட்டணிக்கட்சிகளை இணைத்துக் கொண்டு ஜனநாயக போராட்டத்தை முன்னெடுத்துச் சென்று மக்கள் இயக்கமாக மாற்றி மக்களவை தேர்தல், சட்டப்பேரவை தேர்தல், உள்ளாட்சித் தேர்தல் என அனைத்திலும் கூட்டணிக்கட்சிகளை அரவணைத்து தொடர்வெற்றி பெற்று வருகிறார். எந்த ஆண்டும் இல்லாத அளவுக்கு மு.க.ஸ்டாலினுக்கு இந்த ஆண்டு மிகச் சிறந்த முக்கியமான ஆண்டு. அவரைப்பற்றி சில வரிகள்.

“திராவிட மாடல் கோட்பாட்டை இந்தியா முழுமைக்கும் விதைப்பது எனது பணி” முதல்வர் ஸ்டாலின் சூளுரை

English summary

Today is the birthday of Stalin, the DMK leader who took over as the Chief Minister of Tamil Nadu after 53 years. He is the owner of 54 years of politics that has faced long battlefields., 54 ஆண்டுகால அரசியல் மாணவரணி தொடங்கி நெடிய போராட்டக்களங்களைச் சந்தித்து 53 ஆண்டுகளுக்குப்பின் தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்ற திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு இன்று பிறந்தநாள்.