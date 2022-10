திமுக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றது முதல் 3,327 அறிவிப்புகள்! புள்ளி விவரத்தை புட்டு புட்டு வைத்த ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: திமுக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றது முதல் 3,327 அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவற்றில் 2,607 அறிவிப்புகளுக்கு அரசாணைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், 1,816 அறிவிப்புகள் தொடர்பான பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.

தமிழக சட்டசபையில் இது தொடர்பாக அவர் விடுத்த புள்ளிவிவரம் வருமாறு;

காலம் மாறிப் போச்சு.. நீங்க வேணா பாருங்க! திமுக வீழ்ச்சிக்கு 'இதுதான்’ காரணம்! அண்ணாமலையின் ஆருடம்!

English summary

Stalin speech in the assembly that 3,327 notifications have been issued since the DMK took over