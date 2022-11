அமைச்சர்களின் அறைக்கு பறந்த ‘திடீர்’ போன் கால்.. ‘இருக்காரா?’ டென்ஷனான ஸ்டாலின்.. ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சமீபத்தில், முதல்வர் அலுவலகத்தில் இருந்து சில அமைச்சர்களின் அறைகளுக்கு போன் கால் பறந்துள்ளது. அப்போது கிடைத்த தகவலால் டென்ஷனான முதல்வர் ஸ்டாலின் அமைச்சர்களுக்கு ஸ்ட்ரிக்ட்டாக ஒரு உத்தரவைப் போட்டிருக்கிறாராம்.

தமிழக அமைச்சர்கள் வாரத்தில் நான்கு நாட்களாவது தலைமைச் செயலகத்திற்கு வந்து பணிகளை கவனிக்க வேண்டும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் ஏற்கனவே உத்தரவிட்டிருந்தார்.

ஆனாலும், பெரும்பாலான அமைச்சர்கள் இன்னும் 3 நாட்கள் கூட தலைமை செயலகத்தில் தங்கள் அலுவலகத்திற்கு வருவதில்லை என்று முதல்வர் கவனத்திற்கு புகார் சென்றுள்ளது. பெரும்பாலான சீனியர் அமைச்சர்களும் பெரும்பாலான நாட்களில் சொந்த மாவட்டங்களுக்குச் சென்று விடுவதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது.

இதையடுத்து, திடீரென பகல் நேரத்தில் அமைச்சர்களின் அறைகளுக்கு முதல்வர் அலுவலகத்தில் இருந்து போனில் தொடர்பு கொண்டு, அமைச்சர்கள் வந்துள்ளனரா என விசாரணை படலம் நடந்துள்ளது.

Chief Minister Stalin had already ordered that Tamil Nadu Ministers should come to Secretariat at least four days a week to oversee the work, but still most of them are not following it. Recently, Chief Minister Stalin has given a strict order.