சென்னையில் இன்று சூரியனுக்கு “ரிலீஸ்”.. 19 ஆம் தேதி மழையின் அடுத்த இன்னிங்ஸ் - தமிழ்நாடு வெதர்மேன்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக கடந்த சில நாட்களாக சென்னையில் வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில் இன்று மீண்டும் வெயிலடிக்கும் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்து உள்ளார்.

இதுகுறித்து இன்று ட்விட்டரில் பதிவிட்டு இருக்கும் அவர், "மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீழ்காழியில் 436 மில்லி மீட்டர் கனமழை கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கொட்டித் தீர்த்து இருக்கிறது.

நேற்று மட்டும் 111 மில்லி மீட்டர் மழை பெய்து இருக்கிறது. மொத்தமாக சேர்த்தால் 550 மில்லி மீட்டர் மழை பொழிந்து உள்ளது." என்றார்.

English summary

Tamil Nadu Weatherman Pradeep John has informed that the weather in Chennai has been cloudy for the past few days due to the Northeast Monsoon and it will be sunny again today.