திமுகவிலேயே இருந்திருக்கலாம்.. புலம்பும் சூர்யா சிவா! பாஜகவில் பலர் விலக சொன்னாரு பாருங்க காரணம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: டெய்சி சரண் உடனான சர்ச்சைக்குரிய ஆடியோ வெளியானதை தொடர்ந்து கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் பாஜகவிலிருந்து விலகிய சூர்யா சிவா, பேசாமல் திமுகவிலேயே இருந்திருக்கலாம் என்று தெரிவித்து உள்ளார். கட்சியில் கடுமையாக உழைத்து, கட்சியில் பல பேரை சேர்த்தும், பாஜகவில் தன்னை ஏற்க மறுக்கிறார்கள் என்று கூறிய அவர், ஸ்லீப்பர் செல் என்று சொன்னதாகவும், பாஜகவிலிருந்து பலர் விலகி செல்வதற்கு இதுவே காரணம் என்றும் கூறினார்.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் பாஜகவில் இணைந்த திமுக எம்பி திருச்சி சிவாவின் மகன் சூர்யா சிவாவுக்கு கட்சியின் மாநில ஓபிசி பிரிவு பொதுச்செயலாளர் பதவியை வழங்கினார் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை.

இந்த நிலையில்தான் கடந்த மாதம் சூர்யா சிவாவுக்கும், பாஜக சிறுபான்மை அணி மாநில தலைவரான டெய்சிக்கும் இடையேயான பரபரப்பு தொலைபேசி உரையாடல் வெளியாகி கட்சிக்கு உள்ளேயும் வெளியிலும் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியது.

“பிஜேபி”ல சேருங்க.. வாழ்க்கையே வெறுத்துடும்! தமிழ்நாட்டில் “தாமரை” மலராதது ஏன்? குமுறும் சூர்யா சிவா

English summary

Surya Siva, who quit the BJP a few days ago following the release of the controversial audio with Daisy Charan, has said that he could have remained in the DMK.