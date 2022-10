சூரிய கிரகணம்.. தீபாவளிக்கு பின் நிகழும் கிரகணத்தால் கவனமாக இருக்க வேண்டிய 5 ராசிக்காரர்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகைக்கு மறுநாள் சூரிய கிரகணம் நிகழ உள்ளது. இந்த கிரகணம் துலாம் ராசியில் கேது கிரஹஸ்த சூரிய கிரகணமாக நிகழ்கிறது. 2022ஆம் ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணம் ஆகும். இந்த நான்கு கிரக சேர்க்கையின் போது ஏற்படும் கிரகணத்தினால் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் எந்த ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கலாம்.

இந்த ஆண்டில் முதல் சூரிய கிரகணம் ஏப்ரல் 30 ம் தேதி நள்ளிரவு ஏற்பட்டது. நள்ளிரவு நேரம் என்பதால் அந்த கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியவில்லை. இம்முறை சூரிய கிரகணம் பகல் நேரத்தில் நிகழ்வதால் இந்தியாவில் நன்றாக பார்க்க முடியும். கிரகண தோஷம் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக பல கோவில்கள் 10 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மூடப்படுகின்றன.

சூரியனுடன் முக்கிய கிரகங்களான சுக்கிரன், கேது, சந்திரன் துலாம் ராசியில் கூட்டணி சேருவதால், புதிய யோகம் ஒன்று உருவாக போகிறது. துலாம் ராசியில் உள்ள கிரகங்களின் மீது சனிபகவானின் பார்வையும் விழுகிறது. சூரிய கிரகண நேரத்தில் சில காரியங்களை செய்யக்கூடாது எனவே எந்த ராசிக்காரர்கள் கிரகண தோஷங்களில் இருந்து தப்பிக்க பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

The upcoming solar eclipse will take place next week, a day after Deepavali. As the year comes to an end, the second and the last solar eclipse falls on October 25, 2022.