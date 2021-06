சென்னை பெருவெள்ளம்.. தாம்பரமும், முடிச்சூரும்.. இன்றும் மறக்காது சைலேந்திர பாபுவை! அதிரவைத்த சம்பவம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழகத்தின் சட்டம் ஓழுங்கு டிஜிபியாக நாளை பொறுப்பேற்க உள்ள சைலேந்திர பாபு ஐபிஎஸ், 2015ம் ஆண்டு கடலோர காவல் படை கூடுதல் டிஜியாக இருந்த காலக்கட்டத்தில், அவரே வெள்ளம் சூழந்த தாம்பரம் முடிச்சூர் பகுதிகளில் மிதவை படகில் சென்றும் தண்ணீரில் நீந்தியும் பலரையும் மீட்டு வந்தார்.

2015-ம் ஆண்டு நவம்பர் 28-ம் தேதி சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அதுவரை இல்லாத ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதுவும் எப்படி வழக்கத்திற்கு மாறாக அடுத்த சில நாட்களில் மிக பலத்த மழை பெய்யும், 20 செமீ க்கு மேல் மழை பெய்யும் வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறியிருந்தது, அரசுக்கு இது தொடர்பாக எச்சரிக்கை செய்திகளை அனுப்பியும் இருந்தது..

இதையடுத்து அப்போதைய ஜெயலலிதா தலைமையிலான தமிழக அரசு வழக்கம்போல பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்துவிட்டு, ஆண்டுதோறும் மழைக்காலத்தில் எடுக்கப்படும் வழக்கமான நடவடிக்கைகளை எடுத்தது.

'நாகர்கோவில் தமிழ்'.. 'மாணவர்களின் உற்சாகமூட்டி'.. யார் இந்த சைலேந்திர பாபு ஐபிஎஸ்!

English summary

Sylendra Babu, who will take charge as the law and order DGP of Tamil Nadu tomorrow, was the Additional DG of the Coast Guard in 2015, when he himself rescued many people who were swimming in the water in the floating Tambaram Mudichur area.