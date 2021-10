இன்னும் 13 ஆயிரம் கேஸ்கள் தான்.. தமிழகத்தில் கொரோனாவை வேகமாக வெல்லப்போகும் மாவட்டங்கள் எவை?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழகத்தில் அக்டோபர் 21 ம் தேதி மாலை நிலவரப்படி ஒரே நாளில் 1,164 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேநேரம் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து 1,412 பேர் ஒரே நாளில் மீண்டனர். கொரோனா பாதிப்புடன் சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை நேற்று 14,058

ஆக இருந்த நிலையில் இன்று அந்த எண்ணிக்கை 13,790 ஆக குறைந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. மே இரண்டாவது வாரத்தில் 36 ஆயிரம் என்கிற அளவில் தினசரி பாதிப்பு இருந்தது. ஆனால் தற்போது 1100 என்கிற நிலையில் உள்ளது. கோவை, ஈரோடு, சென்னை, செங்கல்பட்டு, தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களிலும் பாதிப்பு வெகுவாக குறைந்துவிட்டது.

தமிழகத்தில் இன்றைய கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் குறித்து சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி தமிழகத்தில் அக்டோபர் 21 ம் தேதியான இன்று கொரோனா தொற்றால் 1,164 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் தமிழகத்தில் இதுவரை கொரோனா பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை 26,91,797 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

