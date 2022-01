10,12ம் வகுப்பு திருப்புதல் தேர்வில் புது முறை அறிமுகம் - அப்போ பொதுத்தேர்வு நடக்குமா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் இன்னும் சில தினங்களில் பத்து மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு திருப்பதல் தேர்வு நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்வு எப்படி நடைபெற வேண்டும் அந்த தேர்வுத்தாழ்வுகளை எப்படி மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் என்று பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு தேர்வுத்துறை அறிவுரைகளை வழங்கியுள்ளது.

கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரித்து வருவதால் 1ஆம் வகுப்பு முதல் 9ஆம் வகுப்பு வரையில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கான நேரடி வகுப்புகளை நடத்துவதற்கு தமிழக அரசு தடை விதித்துள்ளது. ஆன்லைன் வகுப்புகள் மட்டுமே நடைபெறுகின்றன.

பொதுத்தேர்வு எழுதும் பத்து, 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மட்டும் நேரடி வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அவர்களுக்கு பள்ளிகளிலேயே தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் மாணவர்களுக்கு நடைபெறும் திருப்புதல் தேர்வு விடைத்தாள்களை மதிப்பீடு செய்யும் முறை குறித்து தேர்வுத்துறை அறிவுரைகளை வழங்கியுள்ளது. இது குறித்து மாணவர்களின் பெற்றோர்களிடம் அறிவுறுத்துமாறு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Tamil Nadu 10th, 12th class Tiruputhal examination: (தமிழ்நாடு 10,12ஆம் வகுப்பு திருப்புதல் தேர்வு) The Tiruputhal test for 10th and 12th class students is scheduled to be held in a few days across Tamil Nadu. The Department of Examinations has issued instructions to the school administration on how to conduct this examination and how to evaluate those deficiencies.