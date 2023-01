பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வுக்கான ஹால்டிக்கெட் நாளை வெளியீடு.. டவுன்லோடு செய்வது எப்படி? முழுவிபரம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: 2023ல் தமிழ்நாட்டில் பிளஸ் 2 மாணவ-மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வை சுமார் 8.8 லட்சம் மாணவர்கள் எழுத உள்ள நிலையில் நாளை முதல் ஹால்டிக்கெட் வினியோகம் செய்யப்பட உள்ளது என தேர்வுத்துறை அறிவித்துள்ளது. இந்த ஹால்டிக்கெட்டை தேர்வுத்துறை இணையதளத்தில் இருந்து நாளை மதியம் 2 மணிக்கு பிறகு டவுன்லோட் செய்து கொள்வது எப்படி? என்பது பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் 2022-2023ம் கல்வி ஆண்டுக்கான 12ம் வகுப்பு (பிளஸ் 2) வகுப்பு மாணவர்களுக்கான தேர்வுக்கால அட்டவணை வெளியாகி உள்ளது. இந்த தேர்வு அட்டவணையை பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் வெளியிட்டார்.

அதன்படி மார்ச் மாதம் 13 தேதி பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கான தேர்வு துவங்கி நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்வு ஏப்ரல் 3ம் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ளது.

தமிழக அரசால் 40 குழு போடப்பட்டுள்ளது.. ஆனால் எதற்கு இருக்கு.. சீமான் சீற்றம்

English summary

The Department of Examinations has announced that hall tickets will be distributed from tomorrow when about 8 lakh students are going to write the general examination for Plus 2 students in Tamil Nadu. How can students download this hall ticket from exam website after 2 pm tomorrow? Information about that has been published.