வாவ்.. "பின்னால் புத்தகம், கையில் மத்தகம்.." கருணாநிதி படத்தை பார்த்து பார்த்து "செதுக்கிய" ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பின்னணியில் புத்தகம்.. கையில் யானையின் மத்தகம்.. என ரசித்து ரசித்து முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் உருவப்படம் வரையப்பட்டு அது தமிழக சட்டசபையில் இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக சட்டசபையின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டம் இன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதில், சிறப்பு விருந்தினராக குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கலந்து கொண்டார்.

இந்த விழாவின்போது சட்டசபைக்குள் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி உருவப்படம் திறந்து வைக்கப்பட்டது. இருப்பினும் இந்த விழாவை புறக்கணிப்பதாக கூறி அதிமுக தரப்பிலிருந்து பங்கேற்கவில்லை. அதே நேரம் பாஜக உட்பட அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளின் தலைவர்கள் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்றனர்.

English summary

Former chief minister M.Karunanidhi's picture which was unveiled in the Tamil Nadu assembly by the president Ram nath Kovind on today has many interesting aspects. In this photo a library and an elephant and Tiruvalluvar statue also added.