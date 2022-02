இயன்ற அளவில் விரைவில் என்பதன் பொருள் இதுதானா? இதுசரிதானா - சபாநாயகர் அப்பாவு சரமாரி கேள்வி

Chennai

சென்னை: இயன்ற அளவில் விரைவில் முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்று அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் உள்ளது என்று சட்டசபையில் சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார். நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு கோரும் மசோதாவை 142 நாட்கள் கழித்து மசோதாவை ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பியுள்ளார். இயன்ற அளவில் விரைவில் என்பதன் பொருள் இதுதானா? இதுசரிதானா என்றும் சபாநாயகர் சரமாரி கேள்வி எழுப்பினார்.

நீட் விலக்கு மசோதாவை மீண்டும் நிறைவேற்ற தமிழக சட்டமன்றத்தில் சிறப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது. திமுக , அதிமுக, விசிக, பாமக, காங்கிரஸ் கட்சி எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர். சட்டசபையில் நீட் விலக்கு மசோதா மீண்டும் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளது. சென்னை புனிதஜார்ஜ் கோட்டையில் நடக்கும் சட்டசபைக் கூட்டம் நேரலையாக ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது.

நீட் மசோதாவை திருப்பி அனுப்பிய ஆளுநரின் கடிதத்தை முழுமையாக சபாநாயகர் அப்பாவு வாசித்தார். சட்டசபை கூட்டத்தில் ஆளுநர் அனுப்பிய கடிதத்தில் எழுதப்பட்டது என்ன? என்பதையும் சபாநாயகர் அப்பாவு விரிவாக தெரிவித்தார். அப்போது பேசிய சபாநாயகர் அப்பாவு, அவசியத்தை உணர்ந்து சட்டமன்ற சிறப்புக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் நன்றி என்று தெரிவித்தார்.

Tamil nadu assembly special session 2022: (தமிழக சட்டசபை சிறப்புக்கூட்டம் அப்பாவு பேச்சு) The bill seeking an exemption for the NEET exam was returned by the governor 142 days later. Does this mean as soon as possible? The Speaker also questioned whether this was correct.