நீட் தேர்வு: ஆவேசமாக பேசிய அதிமுக எம்எல்ஏ, குறுக்கிட்ட விஜயதாரணி, அமைச்சர் பதிலடி! சட்டசபையில் அமளி

சென்னை: நீட் தேர்வு தொடர்பாக சட்டசபையில் அதிமுக எம்எல்ஏ மற்றும் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் ஆகியோரிடையே, இன்று, காரசார வாதம் நடைபெற்றது.

மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை மீதான மானிய கோரிக்கை விவாதம் இன்று நடைபெற்றது. இதன் மீது பேசிய பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டசபை உறுப்பினர் கோவிந்தசாமி, அதிமுக ஆட்சியில் 11 மருத்துவ கல்லூரிகள் கொண்டுவரப் பட்டதாக குறிப்பிட்டார்.

மதுரை அருகே எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க அனுமதி வாங்கப்பட்டதாகவும் அவர் தனது உரையில் தெரிவித்தார்.

விவாதத்திற்கு பதிலளித்துப் பேசிய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க அனுமதி கொடுக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டு, ஆனால், அந்த மாநிலங்களில் எல்லாம் மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகள் முடிவுற்று உள்ளதாக தெரிவித்தார்.

English summary

AIADMK MLA Govindhaswamy and Minister Ma Subramanian had a heated argument today in the Assembly over the NEET exam. Then Congress legislator Vijayatharani got up and tried to speak. Back then, there was a bit of a heated debate between the Congress and AIADMK legislators. Thus a few minutes of amali were seen in them.