போலி பாஸ்போர்ட் விவகாரம்.. ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை சந்தித்த பாஜக அண்ணாமலை!

சென்னை: ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியுடன் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை சந்தித்துள்ளது அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழக ஆளுநருக்கு எதிராக திமுக அரசு பல எதிர்ப்பு நிலையை எடுத்து வருகிறது. ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாக்களில் பேசிய பேச்சுக்களுக்கு திமுக அரசு பல நேரங்களில் கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. சனாதனம், திராவிடம் குறித்த பேச்சுகளுக்கு திமுகவினரும் கூட்டணி கட்சியினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனால் ஆளுநருக்கு எதிரான அரசியலை திமுக முன்னெடுத்து வருவதாக பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

Tamilnadu BJP President Annamalai going to Meet Governor RN Ravi by Today. Annamalai is going to Submit the report about the Passport Scam in Madurai. Also he is goung consult verious issues in Tamilnadu.