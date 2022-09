காதல்.. பெண்ணுக்கும் பெண்ணுக்கும் திருமணம்.. சென்னையில் வினோதம்.. பின்னணியில் உள்ள காரணம் இதுதான்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் தமிழகத்தை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் வங்கதேசத்தை சேர்ந்த பெண்ணை பிராமிண் முறைப்படி திருமணம் செய்து கொண்டார். இதன் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய காரணம் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியா உள்பட தற்போது பல நாடுகளில் திருமண முறை என்பது மாறி வருகிறது. ஆண்-பெண் திருமணம் நடந்தாலும் கூட சிலர் தன்னைத்தானே ‛சோலோகாமி' திருமணம் செய்து கொள்கின்றனர். சமீபத்தில் கூட குஜராத்தை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் ‛சோலாகாமி' எனும் மாப்பிள்ளை இல்லாத திருமணத்தை செய்தார்.

இதுதவிர ஒருவருக்கொருவர் அன்பாக உள்ள இரு பெண்கள், இருஆண்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளும் சம்பவங்களும் ஆங்காங்கே நடந்து வருகிறது. அந்த வகையில் தான் தற்போது இரு பெண்கள் சென்னையில் திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளனர். இதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

A woman from Tamil Nadu got married to a Bangladeshi woman in Brahmin style ceremony in Chennai. The main reason behind this is revealed.