தமிழக அரசின் முதல் இ பட்ஜெட்.. கொரோனா நெகடிவ் சான்றிதழ் இருந்தால் மட்டுமே சட்டசபையில் அனுமதி

சென்னை: சட்டசபையில் தமிழக பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள நிலையில், கொரோனா பாதிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு தீவிரமான பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கொரோனா நெகட்டிவ் என்ற சான்றிதழுடன் வருவோருக்கு மட்டுமே கலைவாணர் அரங்கில் அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு முதல்முறையாக இன்று பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யவுள்ளது.

காலை 10 மணியளவில் நிதியமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் தமிழக பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யவுள்ளார்.

3 மாதங்களாக பட்ஜெட் வேலைகளில் மும்முரம் காட்டிய அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்!

English summary

Corona negative certificate is must to enter in TN Assembly during Tamil Nadu Budget 2021-22. Minister Palanivel Thiagarajan is presenting his first ever Tamilnadu Budget.