மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று அமைச்சரவை கூட்டம்.. ஆளுநர் உரைக்கு ஒப்புதல்? முக்கிய விவாதங்கள் என்ன?

சென்னை: சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் நடக்கவுள்ளது. நடப்பு ஆண்டுக்கான முதல் சட்டசபைக் கூட்டம் வரும் 9ம் தேதி தொடங்க உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் முதல் சட்டசபைக் கூட்டம் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கும் என்பதால், அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஆளுநர் உரைக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்படும் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி அமைத்ததில் இருந்து அமைச்சரவையில் இதுவரை இரண்டு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி 2 அமைச்சர்களுக்கு இலாகா மாற்றம் செய்யப்பட்டது.

அதேபோல் சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல்முறையாக அமைச்சரவையில் புதிய அமைச்சருக்கு இடம் அளிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சரவையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

