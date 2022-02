பெத்தேல் நகர் ஆக்கிரமிப்பு: மக்களுக்கு மாற்று இடம் வழங்க பரிசீலனை - உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை ஈஞ்சம்பாக்கம் பெத்தேல் நகர் மேய்க்கால் புறம்போக்கு நிலத்தை காலி செய்வது தொடர்பாக உத்தரவாதம் அளித்தால், மாற்று இடம் வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்க தயார் என தமிழக அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை ஈஞ்சம்பாக்கம் பெத்தேல் நகர் பகுதியில் சுமார் 5000 க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளது. இங்கு நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமித்து குடியிருப்புகள் கட்டபட்டுள்ளதாக ஐ.எஸ்.சேகர் என்ற நபர் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

அந்த வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டுள்ள வீடுகளை இடிக்க வேண்டும் என உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.இந்நிலையில் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் சோழிங்கநல்லூர் வட்டாச்சியர் மணிசேகர் தலைமையில் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் குடியிருப்புகளை அகற்ற வந்தனர்.

அடேங்கப்பா! இது லிஸ்ட்லயே இல்லையே.. உதயமான 'உதயா நகர்'- குழந்தைக்கு பெயர் இன்பநிதி.. எங்கு தெரியுமா

English summary

The Tamil Nadu government has told the Chennai High Court that it is ready to consider providing an alternative location if guaranteed to vacate the outlying land of Bethel Nagar, injambakkam.