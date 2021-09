பதவியேற்ற முதல் நாளே அதிரடி.. மரபை தாண்டி, செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஆளுநர் ரவி.. அரிதான நிகழ்வு!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் 26வது ஆளுநராக ஆர்.என்.ரவி இன்று பதவியேற்றார். ராஜ்பவனில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில் சென்னை ஹைகோர்ட் தலைமை நீதிபதி சஞ்சிப் பானர்ஜி பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

இதன்பிறகு ராஜ்பவனில் செய்தியாளர் சந்திப்புக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஏற்பாடு செய்திருந்தார். இதில் கவனிக்கத்தக்க அம்சம் ஒன்று இருந்தது.

பொதுவாக ஆளுநர்கள் செய்தியாளர்களை சந்திப்பது மரபு கிடையாது. அந்த வகையில் முதல் நாளே மரபை தாண்டி செய்தியாளர்களை சந்தித்துள்ளார் ரவி.

8-வது வரிசையில் தனிமையில் அமர்ந்த எடப்பாடி.. ஆளுநர் ரவிக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

English summary

RN Ravi became the 26th Governor of Tamil Nadu today. Chennai High Court Chief Justice Sanjib Banerjee administered the oath of office at the inauguration ceremony at Raj Bhavan. After this, Governor RN Ravi had arranged a press conference at Raj Bhavan. There was one notable feature in this. Governors generally have no tradition of meeting with reporters. Ravi has met the reporters from the first day beyond that tradition.