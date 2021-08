TN Lockdown: தினந்தோறும் புது புது கட்டுப்பாடுகள்.. தமிழ்நாட்டில் விரைவில் முழு லாக்டவுன்?

Chennai

சென்னை: கொரோனா மூன்றாவது அலை இந்த மாதம் துவங்க இருப்பதாக வல்லுனர்கள் கணித்துள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் படிப்படியாக கட்டுப்பாடுகள் அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கின்றன.

மீண்டும் அதிகரிக்கும் Corona பாதிப்பு.. Chennai Corporation எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கை

கடந்த சில நாட்களாகவே, தமிழ்நாடு அரசு புதிதாக கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வந்து கொண்டு மக்கள் அதிக அளவு கூடுவதை தவிர்ப்பதற்கு முடிந்த அளவுக்கு என்ன செய்யமுடியுமோ அந்த நடவடிக்கைகளை துவங்கிவிட்டது.

தமிழக அரசின் உத்தரவுகளை வைத்துப்பார்த்தால் விரைவில் தமிழகம் முழுக்க லாக்டவுன் அமல்படுத்தப்படுமோ என்ற சந்தேகங்கள் மக்களிடம் எழுந்துள்ளன.

English summary

Tamil Nadu Full Lockdown latest: As experts predict that the third wave of Corona will start this month, restrictions in Tamil Nadu are gradually increasing. Over the past few days, the Tamil Nadu government has come up with new regulations and has started doing what it can to avoid overcrowding. Doubts have been raised among the people as to whether the Full lockdown will be implemented soon in Tamil Nadu.