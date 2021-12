தமிழக அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு குறித்து வெளியான அறிவிப்பு

Chennai

oi-Udhayabaskar

சென்னை: அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பொது மாறுதல் கலந்தாய்வுக்கான அறிவிப்பை பள்ளி கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது.

2021-22 ஆம் கல்வி ஆண்டு முதல் கலந்தாய்வு மாறுதல்கள் ஒளிவுமறைவின்றி நடத்துவதற்காக பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு கொள்கை வகுக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என சட்டப்பேரவையில் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் கொரோனா தாக்கத்தின் காரணமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு தற்போது நடைபெற உள்ளது.

English summary

The Department of School Education has issued a notice for a transfer counselling for government school teachers. It was announced in the Legislature that from the academic year 2021-22.