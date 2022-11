அடுத்த 3 மணிநேரம்.. 6 மாவட்டங்களில் இடியுடன் வெளுக்கும் மழை.. எங்கெங்கு?.. மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 3 மணிநேரத்தில் 6 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. மேலும் மீனவர்களுக்கும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் தென்மேற்கு பருவமழை முடிந்து வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி உள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை தாமதமாக துவங்கினாலும் கூட பல மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கி வருகிறது.

இதனால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அணைகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது. மேலும் பல மாவட்டங்களில் சூரியனை பார்க்க முடியாத நிலையில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படுவதோடு அவ்வப்போது கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது.

The Meteorological Department has said that thundershowers are likely to occur in 6 districts in Tamil Nadu in the next 3 hours. Fishermen have also been warned.