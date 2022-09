பாஜகவின் பழைய “டெக்னிக்”.. பத்தாண்டுக்கு பின் அதே வழியில் தமிழருவி மணியன்! “மிஸ்டுகால்” கொடுங்க

Chennai

சென்னை: காந்திய மக்கள் இயக்கம் என்ற தனது கட்சியை அண்மையில் காமராஜர் மக்கள் இயக்கம் என்று மாற்றிய தமிழருவி மணியன், பாஜகவின் பழைய முறையை பயன்படுத்தி கட்சிக்கு ஆள் சேர்த்து வருகிறது.

காந்திய மக்கள் இயக்கம் என்ற கட்சியை நடத்திய வந்த தமிழருவி மணியன் ரஜினிகாந்தை அரசியலுக்கு அழைத்து வர வேண்டும் என்பதில் மும்முரமாக செயல்பட்டு வந்தார். ரஜினிகாந்தும் தனது ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை அழைத்து அரசியல் அறிவிப்பையும் வெளியிட்டார்.

2021 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ரஜினிகாந்த் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில், அவர் அரசியலில் ஈடுபடப்போவதில்லை என்று அறிவித்தார். ரஜினியை அரசியலுக்கு அழைத்து வருவதில் தோல்வியடைந்த தமிழருவி மணியனும் அரசியல் பேசாமல் இருந்து வந்தார்.

