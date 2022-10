தமிழன் எந்த மொழியையும் கற்கத் தயார்.. ஆனால் திணித்தால் "துப்பிவிடுவோம்".. கமல் பரபர பேச்சு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : விட்டால் தமிழன் எம்மொழியையும் கற்கத் தயாராக இருப்பான், ஆனால், திணித்தால் திணித்த கையிலேயே துப்பிவிடுவான் என மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் பேசியுள்ளார்.

அமித்ஷா தலைமையிலான அலுவல் மொழிக்கான நாடாளுமன்றக் குழு, மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளிட்ட கல்வி நிறுவனங்களில் பயிற்று மொழி கட்டாயமாக இந்தியாக இருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்துள்ளது.

இதற்கு பல்வேறு கட்சிகளும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன. இந்த நிலையில் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் இந்தி திணிப்பு முயற்சிக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Makkal Needhi Maiam president Kamal Haasan has condemned BJP government's attempt to impose Hindi. Kamalhaasan has said that Tamilians will be ready to learn any language, but if forced, they will spit on the hand of the one who forced them.