தமிழகம் நான் பிறந்த மாநிலம்.. நான் பேசுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது.. தமிழிசை விளாசல்

சென்னை: தமிழகத்தில் நான் பேசுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்திரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை திநகரில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் ஆத்மா அறக்கட்டளை சார்பில் டிஜிட்டல் மேமோகிராபி எனும் மார்பக புற்றுநோயை முன்கூட்டியே கண்டறியும் இயந்திரத்தை புதுவை துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை தொடங்கி வைத்து பேசினார்.

அவர் பேசுகையில், நான் இறைவனை வேண்டி கொண்டு தான் மருத்துவ கருவிகளை ஆரம்பித்து வைப்பேன். இந்த டிஜிட்டல் மெமோகிராபி நிறைய பேருக்கு பரிசோதனைக்கு பயன்பட வேண்டும். அதில் யாருக்கும் மார்பக புற்றுநோய் இருக்கிறது என்ற ரிசல்ட் வரவே கூடாது.

Telangana Governor Tamilisai Soundararajan says that she belongs to Tamilnadu, no one can stop her from speech.