புத்தம் புது பொலிவு.. 'சிஎம் செல்' வெப்சைட்.. இதிலும் ஆச்சர்யப்படுத்திய ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவு இணையதளம் புத்தம் புது பொலிவினை பெற்றுள்ளது. இணையதளத்தில் மக்கள் தங்கள் கோரிக்கைகள், புகார்களை அனுப்பலாம். அதற்கான வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வெப்சைட்டில் ஆச்சர்யப்படுத்தும் வகையில் இதுவரையிலும் முதலமைச்சர் ஸடாலினின் புகைப்படம் இடம் பெறவில்லை.

முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவை பொறுத்தவரை, உங்கள் ஊரின் பொதுவான பிரச்சனைகள், ஆலோசனைகளை அரசுக்கு கோரிக்கையாக அனுப்பலாம். உங்கள் மனு என்றைக்கு ஏற்கப்பட்டது. உங்கள் கோரிக்கையின் மீது எடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் உள்ளிட்டவை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காவல்துறை, நெடுஞ்சாலை துறை, பத்திரப்பதிவு துறை, வேளாண்துறை, மதுவிலக்கு துறை, மின்சார துறை என தமிழ்நாட்டில் உள்ள எந்த துறை சார்ந்த புகாரையும் மிக முக்கியமானது என்றால் மட்டும் நீங்கள் முதலமைச்ச்ர் தனிப்பிரிவுக்கு அளிக்கலாம்.

English summary

Tamil Nadu'CM Cell' website has got a brand new look. People can send their requests and complaints on the website. The facilities have been upgraded.