ஒரே நாளில் 2.24 லட்சம் பேருக்கு வேக்சின்.. சாதித்த தமிழக அரசு.. எப்படி சாத்தியமானது? அசரடித்த பிளான்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழகத்தில் தினமும் 30 ஆயிரம் பேர் கூட வேக்சின் கூட முன் வராமல் இருந்த நிலையில், திடீரென நேற்று ஒரே நாளில் 2.24 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு வேக்சின் போடப்பட்டு இருக்கிறது. தமிழக அரசு நேற்று ஒரே நாளில் வேக்சின் வழங்குவதில் புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா கேஸ்கள் அதிகரித்தாலும் கூட மக்கள் பலர் வேக்சின் போட முன் வருவது இல்லை. அதிலும் தமிழகம் வேக்சின் போடுவதில் பெரிய அளவில் பின்தங்கி இருக்கிறது. தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசிடம் இருந்து போதிய வேக்சின் கிடைக்காதது ஒரு காரணம்.

இன்னொரு பக்கம் கிடைக்கும் வேக்சினை கூட போட்டுக்கொள்ள மக்கள் பல முன் வராதது இன்னொரு காரணம்,. இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் தற்போது வேக்சின் வழங்குவது திடீரென உயர்ந்து இருக்கிறது.

English summary

Tamilnadu creates a new record yesterday by giving vaccines to 2.24 lakhs people in a single day. Constant camps and awareness help the government helps to achieve the new high.