குட் நியூஸ் - சென்னையில் இனி “நோ டிராபிக்”.. லைட் ஹவுஸ் டூ கிண்டி “ஈசி”! தமிழக அரசின் “மெகா” பிளான்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: மெரினா கடற்கரை அருகே அமைந்துள்ளா கலங்கரை விளக்கம் தொடங்கி கிண்டி வரை பல்வேறு பகுதிகளை ஒருங்கிணைத்து உயர்மட்ட மேம்பாலத்தை அமைப்பது தொடர்பான ஆய்வறிக்கையை தயாரிக்கும் பணியை தொடங்கியுள்ள தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைத்துறை.

சென்னையில் அதிகரித்து வரும் போக்குவரத்து நெரிசல்களை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு திட்டங்களை தமிழ்நாடு அரசு அறிமுகம் செய்ய முடிவு செய்து இருக்கிறது. குறிப்பாக பல்வேறு பகுதிகளில் மேம்பாலங்களை அமைக்கவும் திட்டமிட்டு உள்ளது.

அதன் ஒருபகுதியாக சென்னை கலங்கரை விளக்கம் தொடங்கி கிண்டி வரை பல்வேறு பகுதிகளை இணைக்கும் வகையில் உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு நெடுஞ்சாலைத் துறை முடிவு செய்து இருக்கிறது.

English summary

Tamil Nadu Highways Department has started the work of preparing a thesis regarding the construction of a high-level flyover by integrating various areas starting from the lighthouse located near the Marina beach to Guindy.