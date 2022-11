தொழில்முனைவோர் ஆக ஆசையா.. அப்ப இது உங்களுக்குத் தான்.. வாசல் கதவை தேடி வரும் வாய்ப்பு!

Chennai

சென்னை: தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு சார்பில் வரும் 9ஆம் தேதியன்று தொழில் முனைவோர்க்கான விழிப்புணர்வு முகாம் சென்னையில் நடைபெறவுள்ளது.

சுயமாக தொழில் தொடங்க விரும்பும் 18 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனைவரும் இந்த முகாமில் கலந்து கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

An awareness camp for entrepreneurs will be held in Chennai on the 9th under the aegis of entrepreneurship development.