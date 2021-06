ஆபாசமாக பேசி கோடி, கோடியாக சம்பாதித்த.. பப்ஜி மதனின் யூ-டியூப் சேனல்கள் முடக்கம்!

Chennai

சென்னை: ஆபாசமாக பேசிய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட பப்ஜி மதனின் யூ-டியூப் சேனல்கள் முடக்கப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

பப்ஜி ஆன்லைன் விளையாட்டு இந்தியாவில் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த பப்ஜி விளையாட்டை மிகுந்த ஆபாசமான வர்ணனையுடன் யு டியூபில் நேரலை செய்துவந்ததாக யுடியூபர் பப்ஜி மதன் மீது 150-க்கும் மேற்பட்ட புகார்கள் வந்தன.

சிறுவர், சிறுமிகளிடம் ஆபாசமாக பேசியதுடன் மட்டுமில்லாமல் தன்னுடைய விளையாட்டை நேரலையாகப் பார்ப்பவர்களிடம் இருந்து பெரும் அளவில் பணம் வாங்கி கோடி, கோடியாக பணம் சம்பாதித்துள்ளார் யுடியூபர் மதன்.

English summary

Police say the YouTube channels of Pubg madhan who was arrested in a case of obscene speech have been disabled