ரூ.51,000 கோடி கடன் பெரும் தமிழக அரசு! வட்டிக்கே ரூ.48,121 கோடி செலவு - பிடிஆர் சொன்னது என்னாச்சு?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு ஜனவரி முதல் மார்ச் மாதம் வரை 3 மாதங்களில் ரூ.51,000 கோடி கடன் வாங்கு நிலையில் அரசின் வருவாயைப் பெருக்கி, கடனை குறைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தி உள்ளார். தமிழ்நாட்டில் வருவாய் பற்றாக்குறை இல்லாத நிலையை நடவடிக்கை எடுக்கப்போவதாக பிடிஆர் தெரிவித்ததைபோல் நடக்கவில்லை என அவர் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டு இருக்கும் அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு அரசு அதன் செலவுகளை சமாளிப்பதற்காக ஜனவரி, பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களில் மட்டும் கடன்பத்திரங்கள் மூலமாக ரூ.51 ஆயிரம் கோடி நிதி திரட்ட முடிவு செய்திருக்கிறது. நடப்பு நிதியாண்டில் தமிழக அரசின் கடன் இலக்கை விட கணிசமாக அதிகரித்திருப்பது கவலையளிக்கிறது.

2022-23 ஆம் நிதியாண்டில் ஏப்ரல் மாதம் முதல் திசம்பர் மாதம் வரையிலான முதல் 9 மாதங்களில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வாயிலாக கடன் பத்திரங்கள் மூலம் பெறப்படும் கடனின் அளவு ஒப்பீட்டளவில் சற்று குறைவாகவே இருந்தது.

English summary

PMK president Anbumani Ramadoss has said that, "Tamil Nadu government has borrowed Rs.51,000 crore in the three months from January to March to increase the revenue of the government and take steps to reduce the debt."