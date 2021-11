கண்டுக்காதீங்க.. இப்போதைக்கு பெரிசா பிரச்சினை இல்லை.. சென்னைவாசிகளுக்கு ஆறுதல் தந்த வெதர்மேன்!

Chennai

சென்னை: புதிய காற்றழுத்தம் வட தமிழகத்திற்கு வந்தாலும் சென்னைக்கு பெரியதாக மழை ஏதும் இருக்காது என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த வாரம் வளி மண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்தம் காரணமாக சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது.

இந்த காற்றழுத்தம் புயலாக மாறாமல் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவே இருந்தது. இதன் எதிரொலியாக தமிழகத்தில் பரவலாக மிக கனமழை பெய்தது. சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கி, குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது.

Tamilnadu Weatherman says that The models remove intensification and keeps the Nov 18-20 as a low pressure, we can see all track are in green and the hot spot is South AP and the heavy rainclouds falls north of Chennai in Nellore - Kavali belt.