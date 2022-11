தஞ்சை பெரிய கோவிலும் ராஜ ராஜ சோழனும்..அச்சப்படும் அரசியல்வாதிகள்..மூட நம்பிக்கையை உடைத்த ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலுக்கு செல்வது என்றாலே அரசியல்வாதிகளுக்கு ஆகாத விசயம். பதவி பறிபோகும் என்ற அச்சம்தான் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலுக்கு பல அரசியல்வாதிகளை செல்ல விடாமல் செய்து விட்டது. அந்த மூட நம்பிக்கையை உடைக்கும் விதமாக ராஜ ராஜ சோழன் சதய விழாவை முன்னிட்டு மிக முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார் ஸ்டாலின்.

ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும் அசராமல் கம்பீரமாக நிற்கிறது தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில். கி.பி 1006ஆம் ஆண்டில் மாமன்னர் ராஜராஜ சோழன் ஆட்சிக் காலத்தில் கட்டப்பட்டு 1000 ஆண்டுகள் கடந்த பின்பும் கூட, இன்றைக்கும் தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் கம்பீரமாக நிற்கிறது தஞ்சை பெருவுடையார் கோவில். உலகம் முழுவதும் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களும், சுற்றுலா பயணிகளும் தினமும் வந்த இந்த கோவிலை பார்த்து பிரமித்த வண்ணம் உள்ளனர். ஆனால் இந்திய அரசியல்வாதிகளுக்குத்தான் இந்த கோவிலுக்குள் நுழைய அச்சமாக இருக்கிறது. காரணம் கடந்த 50 ஆண்டுகாலமாக நிலவும் நம்பிக்கைதான்.

தமிழகத்திற்கும் தமிழர்களின் கட்டடக்கலைக்கும் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் அமைந்துள்ள இக்கோவிலானது தமிழக ஆட்சியாளர்களுக்கு மட்டும் என்றைக்குமே பிடித்தமான கோவிலாக இருந்ததில்லை. அதனால்தான் இக்கோவிலை முறையாக பராமரிக்காமல் பாராமுகமாகவே இருந்தனர். கடந்த 1997ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சி காலத்தில் தஞ்சை பெரிய கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றபோது, யாகசாலை பூஜையின்போது பந்தலில் பற்றிய தீ கோயில் முழுவதும் பரவியது. இந்த தீ விபத்தில் சிக்கி 48 பேர் உயிரிழந்ததும், பலரும் படுகாயம் அடைந்தனர். இதன்பின்னர் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடத்த யாரும் ஆர்வம் காட்டவில்லை.

English summary

Visiting Thanjavur's big temple is something that politicians cannot do. The fear of losing office has kept many politicians away from the Thanjavur temple. In order to break that superstition, Stalin has issued a very important announcement on the occasion of the Raja Raja Cholan Sataya festival.