புத்தாண்டு நாளில் நள்ளிரவில் கோவில்கள் திறப்பு... சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி - அமைச்சர் சேகர் பாபு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: புத்தாண்டு அன்று கோவில்களில் வழிபடுவதற்கு தடையில்லை என்று இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார். ஆங்கில புத்தாண்டு தினத்தில் வழிபாட்டுக்காக நள்ளிரவு 12 மணிக்கு திறக்கப்படும் கோவில்கள், நடைமுறைகளை மாற்றாமல் இந்த ஆண்டும் வழக்கம்போல திறக்கப்படும் என்றும் கூறினார்.

புத்தாண்டுக்கு நள்ளிரவு கோவில் நடைதிறப்பு... அமைச்சர் சேகர்பாபு உறுதி!

நாளை நள்ளிரவு 12 மணி முதல் ஜனவரி 1 ஆம் இரவு வரை பொதுமக்கள் அதிக கூட்டம் சேராமல் சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து சாமி தரிசனம் செய்யலாம் எனவும் அமைச்சர் சேகர்பாபு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பாக கோயில் நிலங்களை கண்டறிவது தொடர்பாக வட்டாட்சியர்கள் உடனான சிறப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது. கூட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சேகர் பாபு, புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு தமிழகத்தில் பல்வேறு தடைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கோவில்களில் வழிபடுவதற்கு தடையில்லை என்று கூறினார்.

English summary

Hindu Religious and Charitable Endowments Department Minister P. K. Sekar Babu has said that there is no ban on worshiping in temples on New Year. He said the temples, which will open at 12 midnight for worship on English New Year’s Day, will remain open as usual this year without changing practices.