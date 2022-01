தமிழகத்தில் 5 நாட்களுக்குப் பின் கோவில்கள் திறப்பு - பழனியில் சாமி தரிசனம் செய்ய குவிந்த பக்தர்கள்

Chennai

சென்னை: தைப்பொங்கல் முதல் தைப்பூசம் வரை 5 நாட்கள் வரை பக்தர்களுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது. 5 நாட்களுக்குப் பிறகு இன்று வழக்கம் போல பக்தர்கள் சாமி தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டதால் அதிகாலை முதலே பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஆலயங்களில் குவிந்து வருகின்றனர். பழனி முருகன் கோவிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது.

தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாக விதிக்கப்பட்டுள்ளதால். ஊரடங்கு விதிமுறைகளும் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலையில் வழிபாட்டு தலங்களுக்கும் முக்கிய கட்டுபாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 31ஆம் தேதிவரை கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் அமலில் உள்ளன.

கடந்த 14ஆம் தேதி தைப்பொங்கல் பண்டிகை முதல் 18ஆம் தேதி தைப்பூசம் வரை அனைத்து வழிபாட்டுத்தலங்களும் மூடப்படுவதாகவும் தமிழக அரசு அறிவித்தது. இதனையடுத்து பக்தர்கள் பண்டிகை நாட்களில் சாமி தரிசனம் செய்ய முடியாமல் கோபுர வாசல்களில் கற்பூரம் வைத்து வழிபட்டனர்.

