ஓபிஎஸ் போஸ்டர் கிழிப்பு.. உச்சத்தை எட்டும் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம்.. ஆத்திரத்தில் ஆதரவாளர்கள்..!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள நிலையில், ஓபிஎஸ்-க்கு ஆதரவாக ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர்கள் கிழிக்கப்பட்டதால், அவரது ஆதரவாளர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் வரும் ஜூன் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், அதுதொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் அனைத்து மாவட்டச் செயலாளர்கள் கலந்துகொண்டனர். அப்போது அதிமுகவில் நீண்ட நாட்களாக பேசப்பட்டு வந்த ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிமுகவை முற்றிலும் கைப்பற்ற எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஓபிஎஸ்ஸும் முயற்சித்து வருகிறார்கள். இதில் பெரும்பாலான நிர்வாகிகள் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

அதிமுக பொதுச் செயலாளராகிறாரா எடப்பாடி பழனிச்சாமி?.. நடந்தது என்ன? ஓபிஎஸ் கொடுத்த கடும் வார்னிங்?

English summary

As the single-leader affair unfolds in ADMK Camp, there has been an uproar as posters in support of the OPS have been torn down and supporters engaged in a road blockade.