சின்ன இருமலுக்கே இப்படி.. எல்லாத்துக்கும் காரணம் அதான்.. நான் நல்லா இருக்கேன்.. நெகிழ்ந்த கமல்ஹாசன்!

சென்னை : இப்போதெல்லாம் சின்ன இருமல் என்றால் கூட என்னை அதிகமாக விசாரிக்கிறார்கள், அதற்குக் காரணம் ஒன்று, ஊடகம், அப்புறம் பெருகி இருக்கும் அன்பு என்று நான் நம்புகிறேன் என நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவருமான கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் கமல்ஹாசன் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், அவர் இன்று பூரண குணமடைந்து, மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்ட்டு வீடு திரும்பினார்.

அவரை வீட்டிலேயே ஓய்வெடுக்குமாறு மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்திய நிலையிலும் இன்று சினிமா நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்றார். பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், தனது உடல் நிலை குறித்துப் பேசினார்.

English summary

Kamalhaasan says about his health, "Earlier even when there were big accidents they would ask when you will come for shooting, now even if I have a small cough they asking seriously. I believe reason for that is media, and the growing love. My thanks to all. I am fine."