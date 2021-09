சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் கழிவறை வழியாக தப்பிய குற்றவாளி.. போலீஸ் கொடுத்த ஷாக்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை அரசு ஸ்டான்லி பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த குற்றவாளி கழிவறை வழியாக தப்பி சென்ற மூன்று மணி நேரத்தில் போலீசார் மீண்டும் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சென்னை புளியந்தோப்பு பகுதியை சேர்ந்தவர் ஷபி என்கிற முகமது ஷபி இவர் திருட்டு வழக்கில் ஒன்றில் வியாசர்பாடி போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய போது வலிப்பு ஏற்பட்டதால் சிகிச்சைக்காக சென்னை அரசு பொது மருத்துவமனையில் கைதிகள் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு இரண்டு நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்

English summary

The accused, who was treated at the Stanley General Hospital in Chennai, escaped through the toilet and was re-arrested by the police within three hours and is being investigated.