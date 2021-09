மத்திய அரசுக்கு எதிராக.. செப்டம்பர் 20-ல் திமுக, கூட்டணி கட்சிகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் போராட்டம்!

Chennai

சென்னை: மத்திய அரசுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு முழுவதும் செப்டம்பர் 20-ம் தேதி திமுக, கூட்டணிக் கட்சிகளின் சார்பில் கண்டன போராட்டம் நடைபெறும் என்று தி.மு.க பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறி இருப்பதாவது:- காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி தலைமையில் கடந்த ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி நடந்த இந்திய அளவிலான எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் பங்கேற்ற காணொலிக் கூட்டத்தில் மூன்று வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்ய மறுப்பது, பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வு தொடர்வது, விலைவாசி உயர்வு,

English summary

DMK general secretary Duraimurugan has said that protests against the central government will be held across Tamil Nadu on September 20 on behalf of the DMK and its allies